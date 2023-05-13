Paul Cezanne’ın tablosu 27 yıl sonra İrlanda’da

Bakan Martin, dün yaptığı açıklamada “Paul Cezanne, 20. yüzyılda sanat üzerinde muazzam bir etkiye sahipti; Picasso, Matisse ve çok daha fazlasına ilham verdi. Bugünden itibaren, muhteşem La Vie des Champs İrlanda halkına aittir ve galeri tarafından satın alındıktan sonra ücretsiz olarak sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.



İrlanda Ulusal Müzesi’nden yapılan açıklamada “Modern sanatın temel isimlerinden Paul Cézanne'ın (1839-1906) zarif bir eseri, İrlanda Ulusal Müzesi koleksiyonunun bir parçası oldu. Bu, Cézanne'ın ulusal koleksiyona giren ilk resmidir. Artık İrlanda halkına ait olan bu önemli resim, İrlanda Hükümeti'nin cömert ve özel desteği ile özel bir hayırsever bağışıyla Müze tarafından satın alındı” denildi. Tablo, en son ABD’nin Philadelphia Sanat Müzesi’nde 1996 yılında sergilenmişti.



MATISSE: HEPİMİZİN BABASI



Paul Cezanne, 1839'da Fransa’da doğdu ve Batı resminde soyutlamayı keşfeden ilk sanatçı olarak yorumlandı. Eserlerinde yeni bir perspektif ve alan temsilinin yolunu açmış, ünlü ressam Henri Matisse, Cezanne’ın kendisinden sonra gelen sanatçılar üzerindeki etkisini kabul ederek ondan "Hepimizin babası" ifadeleriyle söz etmiştir.