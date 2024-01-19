Paul Mescal duyurdu: Gladyatör 2'nin çekimleri bitti

23 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan Gladyatör'ün devam filminin çekimleri tamamlandı. Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Mescal, çekimlerin bitişini yönetmen Ridley Scott ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Paul Mescal duyurdu: Gladyatör 2'nin çekimleri bitti

Oscar'da "En İyi " dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor.

IMDb'nin En İyi 250 Film listesinde 36. sırada yer Gladyatör filminin devamında Paul Mescal başrolde yer alıyor.

Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"nin çekimleri tamamlandı.

Paul Mescal duyurdu: Gladyatör 2'nin çekimleri bitti - 1

ÇEKİMLER BİTTİ

2024'ün en çok beklenen filmlerinden biri olan "Gladyatör 2"nin çekimlerinin bittiğini Paul Mescal, kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, yönetmen Ridley Scott'la birlikte verdiği poza "Son" notunu düştü.

Gladyatör 2, Maximus'un ölümünden yıllar sonra, Lucius Verus'un (Paul Mescal) hikayesini konu alacak. Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği film, bir aksilik olmazsa 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.

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