Paul Mescal duyurdu: Gladyatör 2'nin çekimleri bitti

ÇEKİMLER BİTTİ

2024'ün en çok beklenen filmlerinden biri olan "Gladyatör 2"nin çekimlerinin bittiğini Paul Mescal, kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, yönetmen Ridley Scott'la birlikte verdiği poza "Son" notunu düştü.

Gladyatör 2, Maximus'un ölümünden yıllar sonra, Lucius Verus'un (Paul Mescal) hikayesini konu alacak. Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği film, bir aksilik olmazsa 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.

