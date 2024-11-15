Paul Mescal'den Gladyatör 3 sorusuna yanıt

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşındı.



Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" bugün vizyona girdi. Eleştirmenlerden tam not alan ve "yılın filmi" olarak nitelendirilen Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Paul Mescal, filmin Londra galasında Variety tarafından Gladyatör 3'te rol almayı isteyip istemediği sorusuna yanıt verdi.

"Evet, hem de çok isterim" diyen ünlü oyuncu, "Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı. Paul Mescal, Gladyatör 2'de Maximus'un gizli oğlu ve Roma İmparatorluğu'nun varisi Lucius Verus rolüne hayat veriyor.