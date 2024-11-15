Paul Mescal'den Gladyatör 3 sorusuna yanıt
Ridley Scott imzalı Gladyatör 2'de başrol oynayan Paul Mescal, olası bir üçüncü filmde oynamayı isteyip istemediği sorusunu yanıtladı.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşındı.
Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" bugün vizyona girdi.
Eleştirmenlerden tam not alan ve "yılın filmi" olarak nitelendirilen Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Paul Mescal, filmin Londra galasında Variety tarafından Gladyatör 3'te rol almayı isteyip istemediği sorusuna yanıt verdi.
"Evet, hem de çok isterim" diyen ünlü oyuncu, "Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.
Paul Mescal, Gladyatör 2'de Maximus'un gizli oğlu ve Roma İmparatorluğu'nun varisi Lucius Verus rolüne hayat veriyor.
GLADYATÖR 2 HAKKINDA
Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor. İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almıyor.
Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. Gladyatör 2, ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.
İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.
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