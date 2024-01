Paul Mescal'ın yeni rolü belli oldu: Hamnet uyarlamasında Shakespeare'i canlandıracak

YENİ PROJELER YOLDA

"Normal People"ın ardından "Aftersun" ile dünya çapında şöhrete ulaşan, oyuncu bu yıl Andrew Scott ile birlikte rol aldığı "All of Strangers" ile dikkat çekti. Mescal'in beklenen tek projesi "Hamnet" değil.



Genç yıldız, Ridley Scott'ın merakla beklenen "Gladiator 2" filminde de başrolü üstleniyor. Ayrıca Richard Linklater'ın "Merrily We Roll Along" uyarlamasında Franklin Shepard rolünü üstlendi. Çekimleri 20 yıl sürecek olan bu proje Mescal'i bir süre meşgul edecek gibi görünüyor.