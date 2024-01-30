Paul Mescal'ın yeni rolü belli oldu: Hamnet uyarlamasında Shakespeare'i canlandıracak

Paul Mescal, yakın zamanda Vogue ile yaptığı bir röportajda bu rol için duyduğu heyecandan bahsetti:



"Hamnet gerçekten yıkıcı. Sabırsızlanıyorum. Eğer kendimin daha genç bir versiyonuna bunun bu yıl olacağını söyleseydim buna inanmazdım. Açıkçası Jessie'yle daha önce bir filmde oynamıştım. [Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği The Lost Daughter] ama birlikte ekranı veya çalışma sürecini hiç paylaşmamıştık. Bence o günümüzün en iyilerinden biri. Ve Chloé, birlikte hareket etmek ve bu karakterlerin kafasına girmek için sabırsızlandığım biri."