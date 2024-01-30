Paul Mescal'ın yeni rolü belli oldu: Hamnet uyarlamasında Shakespeare'i canlandıracak

Chloe Zhao'nun yeni filmi "Hamnet" beyazperdeye taşınıyor. Shakespeare'i, son zamanların yükselen yıldızı Paul Mescal canlandıracak Shakespeare'in oğlunun erken yaştaki kaybıyla mücadelesine ve Hamlet'in yazım sürecine odaklanan film, Maggie O' Farrell tarafından yazılan 2020 yılında çıkan "Hamnet" romanından uyarlanacak.
Geçen yıl sahnede sergilenen roman önümüzdeki yıllarda beyazperdeye uyarlanacak. Mescal'a filmde Jessie Buckley eşlik edecek. Buckley Shakespeare'in eşi Agnes Shakespeare' hayat verecek.
İkisi de Oscar adayı olan başarılı oyuncuların Zhao ile bir araya gelmesi şimdiden heyecan uyandırıyor. Filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise henüz belli değil.
Paul Mescal, yakın zamanda Vogue ile yaptığı bir röportajda bu rol için duyduğu heyecandan bahsetti:
"Hamnet gerçekten yıkıcı. Sabırsızlanıyorum. Eğer kendimin daha genç bir versiyonuna bunun bu yıl olacağını söyleseydim buna inanmazdım. Açıkçası Jessie'yle daha önce bir filmde oynamıştım. [Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği The Lost Daughter] ama birlikte ekranı veya çalışma sürecini hiç paylaşmamıştık. Bence o günümüzün en iyilerinden biri. Ve Chloé, birlikte hareket etmek ve bu karakterlerin kafasına girmek için sabırsızlandığım biri."
YENİ PROJELER YOLDA
"Normal People"ın ardından "Aftersun" ile dünya çapında şöhrete ulaşan, oyuncu bu yıl Andrew Scott ile birlikte rol aldığı "All of Strangers" ile dikkat çekti. Mescal'in beklenen tek projesi "Hamnet" değil.
Genç yıldız, Ridley Scott'ın merakla beklenen "Gladiator 2" filminde de başrolü üstleniyor. Ayrıca Richard Linklater'ın "Merrily We Roll Along" uyarlamasında Franklin Shepard rolünü üstlendi. Çekimleri 20 yıl sürecek olan bu proje Mescal'i bir süre meşgul edecek gibi görünüyor.
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