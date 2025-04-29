Peaky Blinders ekranlara geri dönüyor
Üç yıl önce final yapan BAFTA ödüllü Peaky Blinders dizisi, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Peaky Blinders hayranları, şu sıralar yapımı süren The Immortal Man adlı filmi merakla beklerken, dizinin 1950’lerde geçen yeni bir sezonla geri döneceği bildirildi.
Dizinin yaratıcısı Steven Knight, bu yılın başlarında konuk olduğu BBC Breakfast programında, filmin çekimlerinin Aralık ayında tamamlandığını duyurdu. “Bence İngiltere’nin en iyi oyuncularını bir araya getirdik'' diyen Knight, Peaky Blinders'ın yeni sezon fikrine de sıcak baktığını belirtti. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.
Cillian Murphy, The Immortal Man adlı filminde ikonik karakter Tommy Shelby olarak geri dönecek. Dijital bir platformda yayınlanması beklenen filmde Dune oyuncusu Rebecca Ferguson, Saltburn ile çıkış yapan Barry Keoghan ve Pulp Fiction yıldızı Tim Roth da rol alacak.
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