Peaky Blinders ekranlara geri dönüyor

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, bu yılın başlarında konuk olduğu BBC Breakfast programında, filmin çekimlerinin Aralık ayında tamamlandığını duyurdu. “Bence İngiltere’nin en iyi oyuncularını bir araya getirdik'' diyen Knight, Peaky Blinders'ın yeni sezon fikrine de sıcak baktığını belirtti. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

