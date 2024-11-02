Peaky Blinders filminden yeni kare

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar aldı. Cillian Murhpy kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.

Filmde, Murphy'ye Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi isimler eşlik edecek.

Saltburn ve The Banshees of Inisherin filmlerinin yıldızı Barry Keoghan'ın filmden ilk karesi yayınlandı. Aktöründen filmdeki rolüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.