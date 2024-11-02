Peaky Blinders filminden yeni kare
Oppenheimer'daki performansıyla kariyerinin zirvesinde olan ve ilk Oscar'ını kazanan Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filminde başrolü üstlenecek. Filmdeki rolü gizli tutulan Barry Keoghan'un filmden ilk karesi yayınlandı.
Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar aldı. Cillian Murhpy kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri dönüyor.
Filmde, Murphy'ye Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi isimler eşlik edecek.
Saltburn ve The Banshees of Inisherin filmlerinin yıldızı Barry Keoghan'ın filmden ilk karesi yayınlandı. Aktöründen filmdeki rolüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Your first look at Barry Keoghan in the upcoming Peaky Blinders film. pic.twitter.com/BeJhp6ZI4r— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 1, 2024
PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA
Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi; Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.
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