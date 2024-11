Peaky Blinders filminden yeni kare

Saltburn ve The Banshees of Inisherin filmlerinin yıldızı Barry Keoghan 'ın filmden ilk karesi yayınlandı. Aktöründen filmdeki rolüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Your first look at Barry Keoghan in the upcoming Peaky Blinders film. pic.twitter.com/BeJhp6ZI4r