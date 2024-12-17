Peaky Blinders filmine geri sayım: The Immortal Man'in çekimleri tamamlandı

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisi beyaz perdeye uyarlandı.

Filmin çekimlerinin bittiği yapım ekibinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Makyaj sanatçısı Nadia Stacey, saç ve makyaj ekibi için bir veda hediyesi olarak hazırlanmış, üzerinde Cillian Murphy ve Barry Keoghan’ın yüzleri ve "The Immortal Man: Peaky Blinders" başlığı bulunan bir çantanın fotoğrafını paylaştı.