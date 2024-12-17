Peaky Blinders filmine geri sayım: The Immortal Man'in çekimleri tamamlandı
Peaky Blinders filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Resmi olarak "The Immortal Man" adını alan filmin çekimleri tamamlandı.
2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisi beyaz perdeye uyarlandı.
Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Thomas Shelby'nin ikonik rolüne geri döneceği "The Immortal Man" adlı filmin kadrosunda; Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Grahamve Barry Keoghan gibi isimler yer alıyor.
Shelby ailesinin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı olayları konu alacak The Immortal Man'in çekimleri tamamlandı.
Filmin çekimlerinin bittiği yapım ekibinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Makyaj sanatçısı Nadia Stacey, saç ve makyaj ekibi için bir veda hediyesi olarak hazırlanmış, üzerinde Cillian Murphy ve Barry Keoghan’ın yüzleri ve "The Immortal Man: Peaky Blinders" başlığı bulunan bir çantanın fotoğrafını paylaştı.
PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA
Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi; Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.
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