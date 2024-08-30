Peaky Blinders filminin kadrosu şekilleniyor

Oppenheimer'daki performansıyla kariyerinin zirvesinde olan ve ilk Oscar'ını kazanan Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filminde başrol oynayacak. Filme yeni bir isim dahil oldu.

Peaky Blinders filminin kadrosu şekilleniyor

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filmiyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yaratıcı Steven Knight, Murphy'nin kadroya resmen dahil olduğunu doğrulamıştı.

YENİ BİR İSİM DAHİL OLDU

Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, filme dahil oldu. Ancak oyuncunun canlandıracağı karaktere dair detaylar gizli tutuluyor.

Peaky Blinders filminin kadrosu şekilleniyor - 1

Filmin ismi henüz belli değil.

Kadroya son olaracak Dune'un yıldızı Rebecca Ferguson katılmıştı.

Peaky Blinders filmi için hazırlıklar sürüyor: Rebecca Ferguson kadroda

Peaky Blinders filmi için hazırlıklar sürüyor: Rebecca Ferguson kadroda

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...