Peaky Blinders filminin kadrosu şekilleniyor

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murhpy, "Peaky Blinders" filmiyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yaratıcı Steven Knight, Murphy'nin kadroya resmen dahil olduğunu doğrulamıştı.

YENİ BİR İSİM DAHİL OLDU

Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, filme dahil oldu. Ancak oyuncunun canlandıracağı karaktere dair detaylar gizli tutuluyor.

