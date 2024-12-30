Peaky Blinders'ın yaratıcısından müjde: Bu son olmayacak

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisi beyaz perdeye uyarlandı. Oscar ödüllü Cillian Murphy 'nin Birmingham çetesinin lideri Thomas Shelby'nin ikonik rolüne geri döneceği "The Immortal Man" adlı filmin kadrosunda; Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Grahamve Barry Keoghan gibi isimler yer alıyor.

Gazeteci Jane Mulkerrins'e konuşan ünlü isim, çekimlerin bittiğini "Bunun için biraz erken ama yaklaşık bir yıl süreceğini tahmin edebilirsiniz" sözleriyle doğrularken; Peaky Blinders'la ilgili daha fazla planı olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi.

Steven Knight, "Bu soruyu sormanız ilginç çünkü film vizyona girecek ve bu bir son olmayacak" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan "The Immortal Man" film, Shelby ailesinin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı olayları konu alacak.