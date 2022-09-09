Pedro Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek

Usta yönetmen Pedro Almodovar'ın 1993 yapımı "Kika" filmi her gün 14.00 seansında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Veronica Forque, Peter Coyote ve Victoria Abril paylaşıyor.



Penelope Cruz'a Cannes Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dalında Altın Palmiye kazandıran "Dönüş", 16.15 seansında izlenebilecek.



Almodovar'ın senarist ve yönetmenliğini üstlendiği, iki kız kardeşin annelerinin ölümüyle başa çıkma öyküsünü işleyen yapımda, Carmen Maura ile Lola Duenas başrol oynadı.

