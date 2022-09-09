Pedro Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, 9-15 Eylül'de İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın filmleri gösterilecek.

Pedro Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek

Haberler - Anadolu Ajansı 09.09.2022 - 10:26 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 10:27

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Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce filminde başrol Cate Blanchett'in

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Usta yönetmen Pedro Almodovar'ın 1993 yapımı "Kika" filmi her gün 14.00 seansında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Veronica Forque, Peter Coyote ve Victoria Abril paylaşıyor.

Penelope Cruz'a Cannes Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dalında Altın Palmiye kazandıran "Dönüş", 16.15 seansında izlenebilecek.

Almodovar'ın senarist ve yönetmenliğini üstlendiği, iki kız kardeşin annelerinin ölümüyle başa çıkma öyküsünü işleyen yapımda, Carmen Maura ile Lola Duenas başrol oynadı.

Pedro Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek - 1

Ödüllü yönetmen Almodovar'ın, Jean Cocteau'nun "İnsan Sesi" isimli oyunundan esinlenerek kaleme aldığı "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar" filmi ise 18.30 seansında beyaz perdede olacak.

İlk kez 1988'de yayımlanan ve "En İyi Uluslararası Film" dalında Oscar'a aday gösterilen filmin başrollerinde Antonio Banderas, Carmen Maura ve Julieta Serrano yer alıyor.

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