Pedro Almodovar’ın "Strange Way of Life" filmi Cannes Film Festivali'nde

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın son filmi "Strange Way of Life" mayıs ayında düzenlenecek oaln Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Festivalde izleyiciyle buluşacak kısa filmin gösteriminin ardından film yapım ekibi söyleşi de gerçekleştirecek.

Başrollerinde Ethan Hawke ve The Last of Us ile son dönemde yıldızı parlayan Pedro Pascal'ın yer aldığı film, 25 yıl önce birlikte çalışan silahşörler Silva ve Jake'in yıllar sonra bir araya gelişini konu alıyor.

Adını Portekizli sanatçı Amalia Rodrigues'in bir şarkısından alan filmin kadrosunda Jason Fernández, José Condessa, George Steane ve Manu Ríos gibi isimler de var.



İKİNCİ İNGİLİZCE FİLMİ

Strange Way of Life, Almodovar’ın "İnsan Sesi" (The Human Voice) filminden sonra çektiği ikinci İngilizce filmi.