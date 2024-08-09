Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi: The Room Next Door

ABD'li oyuncu Julianne Moore, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce filminde rol alacak. Filmden ilk afiş yayınlandı.

Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi: The Room Next Door

2015 yılında Still Alice filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Julianne Moore ve İngiliz oyuncu Tilda Swinton, Pedro Almodovar'ın yeni filminde rol alacak.

Filmin adı ise The Room Next Door olacak. Venedik Festivali'nde prömiyer yapacak filmin afişi yayınlandı.

Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi: The Room Next Door - 1

, çok satan bir yazar olan Ingrid (Julianne Moore) ile iletişimini kaybettiği savaş gazetecisi arkadaşı Martha'yı (Tilda Swinton) konu alıyor.

Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil.

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