Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi: The Room Next Door

Filmin adı ise The Room Next Door olacak. Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak filmin afişi yayınlandı.

2015 yılında Still Alice filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Julianne Moore ve İngiliz oyuncu Tilda Swinton, Pedro Almodovar 'ın yeni filminde rol alacak.

Film, çok satan bir yazar olan Ingrid (Julianne Moore) ile iletişimini kaybettiği savaş gazetecisi arkadaşı Martha'yı (Tilda Swinton) konu alıyor.

Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil.