Pedro Pascal paylaştı: Fantastic Four ekibi bir arada

Marvel Stüdyoları'nın merakla beklenen "Fantastic Four" (Fantastik Dörtlü) film için hazırlıklar sürüyor.
Başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn'in paylaştığı filmin çekimleri yakında Londra'da başlayacak.
"BİRLİKTE İLK GÖREVİMİZ"
25 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girmesi beklenen "Fantastic Four" (Fantastik Dörtlü) filminin yıldızları buluştu. Bu anları filmde "Reed Richards / Mr. Fantastic" rolüne hayat verecen olan Pedro Pascal, takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Birlikte ilk görevimiz" notunu düştü.
Filmde Reed Richards / Mr. Fantastic rolünde Pedro Pascal, Sue Storm/The Invisible Woman rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm/The Human Torch rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.
Yönetmenliğini Matt Shakman üstleneceği Fantastik Dörtlü'nün senaryosunu Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer kaleme alıyor.
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