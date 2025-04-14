Pedro Pascal'dan Fantastik Dörtlü itirafı: Gerçekten göz korkutucuydu
Game Of Thrones, Mandalorian, The Last of Us gibi projelerle adından söz ettiren Pedro Pascal, bu kez de Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeni rolüyle ilgili konuştu.
Şimdilerde The Last of Us dizisinin 2. sezonuyla gündemde olan Pedro Pascal, Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmde Reed Richards yani Bay Fantastik rolüne hayat veren ünlü oyuncu, Entertainment Weekly'ye röportaj verdi.
Filmde en yakınındakileri tehlikeli bir uzay görevine sürükleyen ve döndüklerinde artık eskisi gibi olmayan bir karakteri canlandıran Pedro Pascal, "Bu rol gerçekten göz korkutucuydu" dedi.
50 yaşındaki ünlü oyuncu, ikonik bir karakteri canlandırmanın üzerinde baskı yarattığını şu sözlerle açıkladı:
"Game of Thrones gibi bir yapımda yer almak, ardından Narcos'la Netflix'in ilk günlerinde olmak, sonra Yıldız Savaşları (Star Wars) evrenine adım atmak ve ardından The Last of Us'la video oyun dünyasına girmek... Her seferinde bir öncekinin ne kadar korkutucu olduğunu aşamayacağımı hissettim."
25 TEMMUZ'DA VİZYONDA
Öte yandan yeni Fantastik Dörtlü filminde Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn başrolleri paylaşıyor.
Yönetmenliğini Matt Shakman üstlendiği "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar" filmi 25 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.
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