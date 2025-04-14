Pedro Pascal'dan Fantastik Dörtlü itirafı: Gerçekten göz korkutucuydu

Filmde en yakınındakileri tehlikeli bir uzay görevine sürükleyen ve döndüklerinde artık eskisi gibi olmayan bir karakteri canlandıran Pedro Pascal, "Bu rol gerçekten göz korkutucuydu" dedi.

50 yaşındaki ünlü oyuncu, ikonik bir karakteri canlandırmanın üzerinde baskı yarattığını şu sözlerle açıkladı:

"Game of Thrones gibi bir yapımda yer almak, ardından Narcos'la Netflix'in ilk günlerinde olmak, sonra Yıldız Savaşları (Star Wars) evrenine adım atmak ve ardından The Last of Us'la video oyun dünyasına girmek... Her seferinde bir öncekinin ne kadar korkutucu olduğunu aşamayacağımı hissettim."