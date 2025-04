Pedro Pascal'dan Fantastik Dörtlü itirafı: Gerçekten göz korkutucuydu

Şimdilerde The Last of Us dizisinin 2. sezonuyla gündemde olan Pedro Pascal, Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmde Reed Richards yani Bay Fantastik rolüne hayat veren ünlü oyuncu, Entertainment Weekly'ye röportaj verdi.

50 yaşındaki ünlü oyuncu, ikonik bir karakteri canlandırmanın üzerinde baskı yarattığını şu sözlerle açıkladı:

"Game of Thrones gibi bir yapımda yer almak, ardından Narcos'la Netflix'in ilk günlerinde olmak, sonra Yıldız Savaşları (Star Wars) evrenine adım atmak ve ardından The Last of Us'la video oyun dünyasına girmek... Her seferinde bir öncekinin ne kadar korkutucu olduğunu aşamayacağımı hissettim."