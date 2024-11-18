Pelin Akil, Rota Yeniden Oluşturuldu müzikalinde

Pelin Akil ile Mehmet Aykaç'ın rol aldığı ve Kayhan Berkin’in yönettiği Rota Yeniden Oluşturuldu müzikali ilk kez 5-6 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, New York’ta büyük yankı uyandıran Off Broadway müzikalinden uyarlanan Rota Yeniden Oluşturuldu, Melek ve Jamie’nin ilişkilerinin iniş ve çıkışlarını tiyatro sahnesine taşıyor.

Kayhan Berkin’in yönettiği James Robert Brown’ın dokunaklı melodileri eşliğinde sahnelenen müzikalde, Jamie aşk hikayesini ilk günden, Melek ise en sondan başlayarak anlatıyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü Serpil Günseli’nin üstlendi.

PELİN AKİL KİMİDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Pelin Akil Altan, 17 Nisan 1986, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Pelin Akil 2016’da Anıl Altan ile evlendi, ikiz çocuk annesidir.



Kamera karşısına ilk kez 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde "Zehra" rolüyle çıktı. 2013 yılında, Korhan Abay’ın yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği, Volkan Severcan’ın da oynadığı “Sersefil (Korkuyorum Sevgilim)” adlı tiyatro eserinde oynadı. 2013 yılında ayrıca Özcan Deniz ve Yasemin Allen’in başrollerde olduğu “Su ve Ateş” filminde rol aldı. Daha sonra ise Seksenler dizisinde Seçil karakterini canlandırırken Kurt Kanunu dizisinde ise Ballı Naciye karakteriyle ekranlara Tv de yayınlanan Suskunlar dizisinde de rol aldı. Ayrıca Osmanlı Tokadı dizisinde Irmak Güzel rolünü canlandırdı.



Pelin Akil, 2014 yılında Osman Sınav ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan Kızıl Elma adlı dizide Furkan Palalı ile birlikte başrolü arak Zeynep Gevher rolünü oynadı. 2020 yılında rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar Sincanlı, 2022’de rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Doktor Firuze karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.