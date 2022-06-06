İspanyol aktris Penelope Cruz ülkesinde ulusal sinema ödülü aldı. İspanya Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021'de İtalya'nın Venedik Film Festivali'nde "Volpi Kupası" olarak adlandırılan "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan ilk İspanyol olan 48 yaşındaki Cruz'un aynı zamanda Oscar'da 4. kez En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildiği hatırlatıldı.



Madridli sanatçının "İspanyol sinemasının yenilendiği 1990'lı yılların öne çıkan liderlerinden biri olduğu, sosyal içerikli ve uluslararası birçok filmde yer aldığı" vurgulanarak, "Cruz'un muazzam yeteneği ve çok yönlü kişiliğiyle dünyanın her yerinden film yapımcılarıyla iş birliği yaptığı ve sıkı bir bağı olduğu İspanyol sinemasına da yeni kapılar açtığı" ifade edildi.

"EKOL BİR AKTRİS"



Jüri, "İşinde mükemmelliği arayan ve kendini sinemaya adayan kariyeri sayesinde sinema tarihimizin en unutulmaz bazı karakterlerini yarattı. Penelope Cruz, İspanyol kültürel mirasını zenginleştiren ekol bir aktristir" açıklamasında bulundu.



Cruz, ulusal sinema ödülüyle Kültür Bakanlığının verdiği 30 bin avronun sahibi oldu.

