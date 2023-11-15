Pera Müzesi nerede, hangi ilçede?

Pera Müzesi, İstanbul'un Tepebaşı semtinde bulunan özel bir müzedir. 2005 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından nitelikli ve geniş ölçekli kültür sanat hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.



2003-2005 döneminde restoratör Mimar Sinan Genim’in hazırladığı proje çerçevesinde Tepebaşı'ndaki tarihi Bristol Oteli’nin cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak inşa edilen binasında faaliyet göstermektedir.



Aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP Morgan Chase Koleksiyonu, New York School of Visual Arts, Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla ortak sanat projeleri üreten Pera Müzesi, düzenlediği dönemli sergilerle, “Jean Dubuffet”, “Henri Cartier-Bresson”, “Rembrandt”, “Niko Pirosmani”, “Josef Koudelka” “Joan Miró”, “Akira Kurosawa”, “Marc Chagall”, “Pablo Picasso”, “Fernando Botero”, “Frida Kahlo”, “Diego Rivera”, “Goya” gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarını ülkemiz sanatseverleriyle buluşturmuştur.



PERA MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?



Salı - Cumartesi 10.00 – 19.00

Müze, pazar ve pazartesi günleri kapalıdır.



PERA MÜZESİ NEREDE?



Pera Müzesi, Tepebaşı, Meşrutiyet Caddesi üzerinde İspark’ın karşısında, Odakule’nin hemen yanındadır. Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişhane durağında inerek ulaşabilirsiniz. Otobüs kullanacak ziyaretçilerimiz ise Tarlabaşı Bulvarı, İngiliz Konsolosluğu önündeki durakta inebilirler.