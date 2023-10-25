Pera Müzesi'nde "İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi" ve "Gelecek Hatıraları" sergileri açıldı

Pera Müzesi'nde iki yeni sergi sanatseverlerle buluştu. Sergi tasarımını Studio No Frame'den Yelta Köm ve Elif Tan'ın, grafik ve katalog tasarımını Esen Karol'un üstlendiği ve "Gelecek, geçmişte biriktirilen tanıdık nesneler aracılığıyla hatırlanabilir mi?" sorusundan yola çıkarak hazırlanan "Gelecek Hatıraları", 24 Mart 2024'e kadar Pera Müzesi'nin 4. ve 5. kat sergi salonlarında ziyarete açık olacak.

Panoramik temsilin küresel tarihinde İstanbul'un rolünü yeni perspektiflerle izleyiciye sunan "Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi" sergisinde ise 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte üretilen panoramik İstanbul imgeleri interaktif deneyim alanı ve 3D animasyon ile birlikte yer alıyor.