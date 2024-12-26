Persefone grubu ilk kez Türkiye'ye geliyor

2001 yılında kurulan Persefone, Türkiye'de ilk kez sahne almaya hazırlanıyor. Grup, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

“Spiritual Migration”, “Aathma” ve son albümleri “Metanoia”yla da büyük beğeni kazanan topluluk, konser performanslarıyla da dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Persefone’ye, iki konserde de İstanbullu progressive metal topluluğu Alkera, konuk grup olarak eşlik edecek.

Bu yıl çıkardıkları “Zamanın Ötesinde” albümleriyle dikkat çeken ve kısa süre önce Symphony X konserindeki performanslarıyla metal müzikseverlerin radarına giren Alkera sahnede olacak. Persefone, 25 Ocak’ta IF Performance Hall’da, 26 Ocak’ta ise Ankara 6:45 sahnesine konuk olacak.