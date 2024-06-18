Peşimdeki Şeytan'ın devam filmi için hazırlıklar sürüyor: David Mitchell bir dahi

İlk gösterimini 2014 Cannes Film Festivali'nde yapan "Peşimdeki Şeytan", yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. senarist ve yönetmen David Robert Mitchell imzalı devam filminde Maika Monroe, başrol oynamaya hazırlanıyor.

Monroe, "They Follow" adını taşıyan ikinci filmle ilgili ipuçları verdi. Filmin kesinlikle beklemeye değeceğini söyleyen ünlü oyuncu, yönetmen Mitchell'a da övgüler yağdırdı.

Collider'a röportaj veren Monroe, "David harika biri. Yani, o bir dahi" dedi ve ekledi:

"Tüm film dönüştü. Türde çığır açtı ve onu aşacağını düşünmese asla bir devam filmi yapmazdı."

Yönetmenin pek çok şeyi geri çevirdiğini ekleyen Monroe, "Sadece ne yapmak istediğini ve ne çekmek istediğini biliyor" dedi.