Pet Shop Boys şarkılarını yapay zeka ile yazacak

Yapay zeka, müzik endüstrisinde yasal mücadelelere, iş kayıplarına ve gerilemeye yol açtığı gerekçeleriyle eleştiriliyor. Daha geçen ay Universal Music Group yapay zekayla oluşturulmuş bir şarkıyı telif hakkı ihlalinden dolayı online dinleme platfomundan kaldırttı.
Ancak dünyaca ünlü İngiliz pop ikonu Pet Shop Boys grubu, teknolojinin müzikte yeri olduğu iddiasıyla tartışmaya katıldı.
Grubun solisti Neil Tennant, bitmemiş bir şarkı varsa yapay zekanın "boşluğu doldurduğunu", örneğin bestecinin söz yazarı tarafından engellendiği durumlarda kullanılabileceğini söyledi.
Tennant ve grup arkadaşı Chris Lowe, bu yaz çıkacakları "Dreamworld" adlı Avrupa turnelerine hazırlanırken, yeni teknoloji arayışında olduklarını belirtti.
Radio Times'a konuşan Tennant, "2003'te koro için yazdığımız bir şarkı var ve onu bitiremedik, çünkü dizeleri yazacak birini düşünemedik. Ama artık yapay zeka ile sözleri yazabilirsiniz, düğmeye basarsınız ve boşlukları doldurursunuz" dedi.
ABBA'NIN İZİNDEN GİDİYORLAR
Yeni teknolojiyi kullanmaktan kaçınmayan müzisyen ikili, bu fikirleri için İsveçli efsanevi pop grubu ABBA'dan etkilendiklerini söyledi. Grup, eski görüntüleriyle yaratılan avatarları ile sanal konser vermişti. Abba Voyage adlı avatar konser projesi ile grup, 2022'de Londra'daki Queen Elizabeth Olympic Park'ta hayranları ile buluşmuştu.
ABBA, kendileri sahneye çıkmadan, avatar görüntüleri aracılığıyla verdikleri sanal konserlerine Ocak 2024'e kadar devam edecek.
Pet Shop Boys üyeleri, kendilerine benzer bir yol izleyip izlemeyecekleri sorulduğunda, "Muhtemelen yapacağız" yanıtını verdi.