Pet Shop Boys şarkılarını yapay zeka ile yazacak

Yapay zeka, müzik endüstrisinde yasal mücadelelere, iş kayıplarına ve gerilemeye yol açtığı gerekçeleriyle eleştiriliyor. Daha geçen ay Universal Music Group yapay zekayla oluşturulmuş bir şarkıyı telif hakkı ihlalinden dolayı online dinleme platfomundan kaldırttı.

Ancak dünyaca ünlü İngiliz pop ikonu Pet Shop Boys grubu, teknolojinin müzikte yeri olduğu iddiasıyla tartışmaya katıldı.

Grubun solisti Neil Tennant, bitmemiş bir şarkı varsa yapay zekanın "boşluğu doldurduğunu", örneğin bestecinin söz yazarı tarafından engellendiği durumlarda kullanılabileceğini söyledi.

Tennant ve grup arkadaşı Chris Lowe, bu yaz çıkacakları "Dreamworld" adlı Avrupa turnelerine hazırlanırken, yeni teknoloji arayışında olduklarını belirtti.

Radio Times'a konuşan Tennant, "2003'te koro için yazdığımız bir şarkı var ve onu bitiremedik, çünkü dizeleri yazacak birini düşünemedik. Ama artık yapay zeka ile sözleri yazabilirsiniz, düğmeye basarsınız ve boşlukları doldurursunuz" dedi.