Peter Dinklage'ın yeni projesi belli oldu

Michael C. Hall'un, seri katil Dexter Morgan rolünü yeniden canlandıracağı “Dexter: Resurrection” dizisi için hazırlıklar sürüyor.



“Dexter: New Blood”ın doğrudan devamı olacak dizinin kadrosuna son olarak Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage katıldı.

Peter Dinklage, dizide karanlık sırlar barındıran bir milyarder girişimci olan Leon Prater karakterine hayat verecek.