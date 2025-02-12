Peter Dinklage'ın yeni projesi belli oldu

David Zayas, James Remar, Jack Alcott ve Uma Thurman gibi isimlerin de katıldığı “Dexter: Resurrection” dizisinin hikayesine dair detaylar henüz açıklanmadı.



Dizide David Zayas, bir kez daha Dedektif Angel Batista’yı, James Remar ise Harry Morgan’ı canlandıracak. Jack Alcott Dexter’ın oğlu Harrison Morgan’ı oynarken; Uma Thurman da güvenlik şefi Charley karakterine hayat verecek.



Çekimleri geçtiğimiz ay başlayan Dexter: Resurrection dizisinin yaz aylarında yayınlanması planlanıyor.