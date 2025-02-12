Peter Dinklage'ın yeni projesi belli oldu
Game of Thrones'ta canlandırdığı Tyrion Lannister rolüyle hafızalara kazınan Peter Dinklage, Dexter: Resurrection dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Michael C. Hall'un, seri katil Dexter Morgan rolünü yeniden canlandıracağı “Dexter: Resurrection” dizisi için hazırlıklar sürüyor.
“Dexter: New Blood”ın doğrudan devamı olacak dizinin kadrosuna son olarak Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage katıldı.
Peter Dinklage, dizide karanlık sırlar barındıran bir milyarder girişimci olan Leon Prater karakterine hayat verecek.
David Zayas, James Remar, Jack Alcott ve Uma Thurman gibi isimlerin de katıldığı “Dexter: Resurrection” dizisinin hikayesine dair detaylar henüz açıklanmadı.
Dizide David Zayas, bir kez daha Dedektif Angel Batista’yı, James Remar ise Harry Morgan’ı canlandıracak. Jack Alcott Dexter’ın oğlu Harrison Morgan’ı oynarken; Uma Thurman da güvenlik şefi Charley karakterine hayat verecek.
Çekimleri geçtiğimiz ay başlayan Dexter: Resurrection dizisinin yaz aylarında yayınlanması planlanıyor.
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