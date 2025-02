Phil Collins hayranlarına kötü haber

Genesis grubunun emekli solisti Phil Collins, hayranlarını üzen bir haber verdi. 2022 yılında sağlık sorunları nedeniyle sahnelere veda eden Grammy ödüllü yıldız artık müzikle ilgilenmek istemediğini açıkladı.



"Bazen südyoya inip neler yapsam diye düşünüyorum" diyen 74 yaşındaki şarkıcı, Mojo dergisine yaptığı açıklamada artık şarkı yapmak konusunda hevesli olmadığını söyledi.



Collins, 2022'de eski grubu Genesis ile son kez sahneye çıktı ancak artık şarkıcı sandalyede oturarak performans sergileyebiliyordu. "Mesele şu ki ben hastaydım ama çok hasta" diyen şarkıcı, tip 2 diyabet ve omurga yaralanmasından dolayı bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sanatçı, sekiz Grammy Ödülü, dört Billboard Müzik Ödülü, iki Altın Küre ve bir Oscar kazandı. Collins'in şarkıları arasında In the Air Tonight, Against All Odds (Take a Look at Me Now), One More Night, Sussudio, Another Day in Paradise ve I Wish It Would Rain Down yer alıyor. Collins, 1970'te grubun davulcusu olarak Genesis'e katıldı ancak Peter Gabriel'in 1975'te ayrılmasının ardından solistlik görevini üstlendi.



Jill Tavelman ile ikinci evliliğinden olan kızı Lily Collins, Emily in Paris dizisiyle tanınıyor.