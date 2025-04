Picasso'nun eserleri, Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi İstanbul Lale Vakfı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserler sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserlerini bir arada görme fırsatı buldu.



HAYATININ HER DÖNEMİNDEKİ 51 ESER SERGİLENİYOR



İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında yıldız etkinliklerin hayata geçirilmesinden sorumlu olduklarını ve bu yıl projeye Pablo Picasso’nun sergisi ile Adana’da başladıklarını belirtti. Sergide ünlü ressamın hayatının her döneminden izleri görmenin mümkün olacağını vurgulayan Arslan, “Pablo Picasso’nun 51 eseri ile bu sergiyi açtık. Hepsi birbirinden seçkin ve hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adanalılar burada dünyada çok az ülkede görebilecekleri bir seçkiyi gezebilecekler” dedi.