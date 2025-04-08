Picasso'nun eserleri, Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da

Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserler sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserlerini bir arada görme fırsatı buldu. HAYATININ HER DÖNEMİNDEKİ 51 ESER SERGİLENİYOR İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında yıldız etkinliklerin hayata geçirilmesinden sorumlu olduklarını ve bu yıl projeye Pablo Picasso’nun sergisi ile Adana’da başladıklarını belirtti. Sergide ünlü ressamın hayatının her döneminden izleri görmenin mümkün olacağını vurgulayan Arslan, “Pablo Picasso’nun 51 eseri ile bu sergiyi açtık. Hepsi birbirinden seçkin ve hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adanalılar burada dünyada çok az ülkede görebilecekleri bir seçkiyi gezebilecekler” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi İstanbul Lale Vakfı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

FESTİVAL KAPSAMINDA 12 ŞEHİRDE 12 SERGİ

Sergideki eserlerin Belçika, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki koleksiyonerlerden bir araya getirildiğini dile getiren Salih Arslan, şöyle devam etti:

“Bu seçki 2 bölümden oluşuyor. Biri bu görmüş olduğunuz sergi diğeri Atatürk Kültür Merkezi’nde sunuluyor. 1890’dan 1973’e kadar olan bütün dönemdeki 17 farklı çalışmasının tamamını burada görebilirsiniz. Resimden seramiğe diye adlandırdığımız bir seçkidir. Bu sergi Türkiye’de en büyük ikinci Pablo Picasso sergisidir.

Adana’da ilk ama Türkiye’de ikinci kez sergilendi. Kültür Yolu Festivali kapsamında 12 şehirde 12 sergi açacağız, 7’si Pablo Picasso ile ilgili olacak. Adana’daki sergimiz kadar ücretsiz bir şekilde festival boyunca, 13 Nisan'a kadar açık olacak. Herkesin bu projeyi gezip tadına varmalarını arzu ediyoruz ve sergimize bekliyoruz.”

