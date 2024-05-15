Pierce Brosnan'ın yeni projesi belli oldu

Bir dönem James Bond filmlerinde rol alan Pierce Brosnan, Wolfland adlı gerilim filminde rol alacak. Projeyi ünlü aktörün oğlu Sean Brosnan yönetecek.

Pierce Brosnan'ın yeni projesi belli oldu

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan'ın yeni projesi belli oldu.

Variety'de yer alan habere göre; usta oyuncu Wolfland adlı gerilim filminde boy gösterecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Pierce Brosnan'ın oğlu Sean Brosnan oturacak.

Pierce Brosnan'ın yeni projesi belli oldu - 1

Senaryosunu Sean Brosnan ve Matt D'Elia kaleme aldığı , kız kardeşi acımasızca saldırıya uğrayıp bir dönüşüm belirtileri gösterdiğinde, bu korkunç laneti tersine çevirebilecek efsanevi bir kurt adam avcısını aramak için küçük köyünü terk eden genç bir genci konu alıyor.

"Epik bir macera" olarak tanımlanan "Wolfland" filminin çekimlerinin bu yılın sonlarında İngiltere'de başlaması planlanıyor.

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