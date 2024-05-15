Pierce Brosnan'ın yeni projesi belli oldu

Senaryosunu Sean Brosnan ve Matt D'Elia kaleme aldığı film, kız kardeşi acımasızca saldırıya uğrayıp bir dönüşüm belirtileri gösterdiğinde, bu korkunç laneti tersine çevirebilecek efsanevi bir kurt adam avcısını aramak için küçük köyünü terk eden genç bir genci konu alıyor.



"Epik bir macera" olarak tanımlanan "Wolfland" filminin çekimlerinin bu yılın sonlarında İngiltere'de başlaması planlanıyor.