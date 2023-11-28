Pink Floyd üyesi Waters'a Palestino Futbol Kulübünün forması hediye edildi

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu "Palestino Futbol Kulübünün forması" hediye edildi. Palestino Spor Kulübünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters'a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi.
🎸 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘅 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 🇵🇸— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 27, 2023
🇨🇱 En su paso por Chile, visitamos al artista británico y le hicimos entrega de la camiseta más linda del mundo.
✊🏻Roger, gracias por compartir nuestros valores, nuestra solidaridad con Palestina y darle voz a #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/KJWpidWSdl
Filistin'e yönelik desteği dolayısıyla Waters'a teşekkür eden kulüp yetkilileri, "Şili'de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin'e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız." ifadelerini kullandı.
Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım'da Monumental Stadyumu'nda konser vermişti.
Konserleri sırasında Filistin'e destek olan Waters, İsrail'i destekleyen hesaplar tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edilmişti.
1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.
Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.
"SAHTE BAYRAK OPERASYONU" OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Öte yandan Waters, Hamas'ın geçen ay Gazze sınırının ötesine düzenlediği saldırının "sahte bayrak operasyonu" olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat