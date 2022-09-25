Pink Floyd'un Polonya konseri iptal edildi

Waters'ın, mektupta, Ukrayna'daki "aşırı milliyetçilerin Ukrayna'yı yıkıcı savaşa" sürüklediği ifadesini kullandığı belirtildi.



Mektupta, Waters'ın, Zelenski'yi seçim kampanyasında Donbas bölgesine barışı getireceği sözünü tutamamakla suçladığı ve savaşla ilgili Rusya'nın sorumluluğuna değinmediği ifade edildi.

"BARIŞI BAŞKA BİR ÜLKENİN BAŞKANINDAN İSTEMELİYDİN"

Olena Zelenska'nın ise mektuba cevaben Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği, sivilleri öldürdüğü ve şehirleri işgal ettiğine dikkat çekerek, "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin başkanından istemeliydin" dediğine yer verildi.



Öte yandan, Krakow Belediyesi meclis üyelerinden Lukasz Wantuch'ın da halkı konseri boykot etmeye davet ettiği ve belediye meclisinde de Waters'ın "istenmeyen adam ilan edilmesi için" teklif verildiği belirtiliyor.