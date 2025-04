Pink Floyd'un ünlü turnesinin 30. yılına özel konser

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un "Pulse" turnesinin 30. yılına özel hazırlanan konserde, grubun ikonik albümlerinden parçalar dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Repertuvarda "The Division Bell", "The Wall", "The Dark Side of the Moon" ve "Wish You Were Here"ın arasında olduğu bir seçki yer alacak. 1967 tarihli "Astronomy Domine" ve hayranların yoğun ilgisiyle listeye giren "Not Now John" şarkıları da seslendirilecek.