Pink Martini 26 Temmuz'da Türkiye'de

Sympathique, Hang on Little Tomato, Hey Eugene, Splendor in the Grass, Joy to the World, 1969, A Retrospective, Get Happy, Dream A Little Dream ve Je Dis Oui albümleriyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz’da Türkiye’deki hayranları ile buluşuyor.

İstanbul'da konser verecek olan Pink Martini’nin ilk üyelerinden olan China Forbes, MAG Temmuz sayısına, bunca yıldır grup olarak heyecanlarını nasıl koruduklarını, “Yıllar geçtikçe grubun daha da heyecanlı hale geldiğini hissediyorum. Daha fazla performans sergiledikçe ve birbirimizi iyi tanıdıkça daha çok bağlandık. Beraber müzik yapmaktan çok mutluyuz. Hâlâ birbirimizi güldürüyoruz” sözleriyle dile getirdi.