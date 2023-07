Pink Martini İstanbul’da sevenleriyle buluştu

Sympathique, Hang on Little Tomato, Hey Eugene, Splendor in the Grass, Joy to the World, 1969, A Retrospective, Get Happy, Dream A Little Dream, Je Dis Oui albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu, çıktığı Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Daha önce "Je Dis Oui" albümünde Belkıs Özener'in "Aşkım Bahardı" şarkısıyla Türk sevenlerine sürpriz yapan grup, Safiye Ayla'nın seslendirdiği "Katibim" şarkısına kendi yorumlarıyla İstanbul konserinde yer verdi. Pink Martini İstanbul konserini 3000 kişi takip etti.