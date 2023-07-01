Pink Martini İstanbul’da sevenleriyle buluştu

"90’LI YILLARDAN BERİ ÇOK SEVERİM"



Konseri izlemeye gelenler arasında yer alan Demet Sağıroğlu, "Çok mutluyum, çünkü ben çıktıkları 90’lı yıllardan beri çok severim. Yakından takip ederdim, sonra arkadaş olma fırsatı da bulduk. Aynı menajerlik şirketinin sanatçısıyız. 7-8 sene önce Bodrum’da tanışmıştım, yemek yemiştik. Şimdi tekrar birlikte olmak kısmet oldu, çok mutluyum. Türkleri çok seviyorlar, albümlerine koymak için şimdi buradan yeni Türk şarkılar edinirler" dedi.



"ÇOK HOŞ BİR GECE GEÇİRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM"



Ön sıralardan konseri takip etmeye gelen ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç ise, "Bir kere daha görmüştüm. Bayıla bayıla geldik ve aynı duyguyla burayı terk edeceğimizi biliyorum. Üsküdar’a gider iken şarkısını daha önce söylemişlerdi. Bütün dünya dillerinden şarkılar söylediklerini biliyorum, ben daha önceden beridir takip eden biriydim. Eskiden CD’leri vardı bende, çok hoş bir gece geçireceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.