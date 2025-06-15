Pixar'dan yeni film müjdesi

Disney-Pixar'ın kreatif şefi Pete Docter, Fransa'da düzenlenen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali kapsamında bir sunum yaptı.

Docter, Haziran 2027'de beyazperdede gösterilmesi beklenen yeni bir filmin müjdesini verdi.

Luka'nın (Luca) yönetmeni Enrico Casarosa ve yapımcısı Andrea Warren'ın Gatto (Kedi) adlı bir filme başladığı duyuruldu.



Variety'nin haberine göre; Luka gibi İtalya'da geçecek olan bu film, Nero adlı siyah bir kedinin doğru hayatlar yaşayıp yaşamadığını sorgulamasını ele alıyor.