Pixar'ın yeni animasyonu "Elemental" Cannes Film Festivali'nin kapanışını yapacak

Yarışmada rekabet dışı olacak olan "Elemental" filmi; "Up", "Inside Out" ve "Soul"dan sonra Cannes prömiyeri için seçilen dördüncü Pixar filmi oldu.



Ateş, toprak, hava ve su gibi dört temel elementten oluşan bireylerin birlikte yaşadığı bir dünyayı tasvir eden "Elemental", ateşten oluşan Ember ile sudan oluşan Wade'in, mensup oldukları elementlerin doğası gereği karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları aşkı anlatıyor.



Filmin seslendirme kadrosunda Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara, Mason Wertheimer ve Joe Pera yer alıyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun