Pixar'ın yeni animasyonu "Elemental" Cannes Film Festivali'nin kapanışını yapacak

Ateş, toprak, hava ve su elementlerinin birlikte yaşadığı bir dünyayı anlatan Pixar'ın yeni filmi "Elemental", 2023 Cannes Film Festivali'nde kapanış filmi olacak.

Pixar'ın yeni animasyonu "Elemental" Cannes Film Festivali'nin kapanışını yapacak

Peter Sohn‘un yönetmen koltuğunda oturduğu, 16 Haziran'da vizyona girecek olan "Elemental" filminin dünya prömiyeri 27 Mayıs’ta Cannes’da gerçekleşecek.

Böylece "Elemental", 2023 Cannes Festivali'nde kapanışını yapacak.

Pixar'ın yeni animasyonu "Elemental" Cannes Film Festivali'nin kapanışını yapacak - 1

Yarışmada rekabet dışı olacak olan "Elemental" filmi; "Up", "Inside Out" ve "Soul"dan sonra Cannes prömiyeri için seçilen dördüncü Pixar filmi oldu.

Ateş, toprak, hava ve su gibi dört temel elementten oluşan bireylerin birlikte yaşadığı bir dünyayı tasvir eden "Elemental", ateşten oluşan Ember ile sudan oluşan Wade'in, mensup oldukları elementlerin doğası gereği karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları aşkı anlatıyor.

Pixar'ın yeni animasyonu "Elemental" Cannes Film Festivali'nin kapanışını yapacak - 2

Filmin seslendirme kadrosunda Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara, Mason Wertheimer ve Joe Pera yer alıyor.

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