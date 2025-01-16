Piyanist Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja aynı sahnede
Piyanist Fazıl Say ve Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, 14 Mart'ta konser verecek.
Konser, Fazıl Say'ın yeni eseri "Kaybolan Çığlıklar Sonatı" ile Kopatchinskaja'nın "Unisolo" adlı eserlerinin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Hem kemancının hem piyanistin kendi besteleriyle bir duo program sunacak olmasıyla dikkati çeken konserde, müzisyenler eserlerini ilk kez seslendirilecek.
Prömiyer eserlerinin yanı sıra konser programında iki eser daha yer alacak. Polonyalı müzisyen ve besteci Karol Szymanowski'nin 1915'te keman ve piyano için yazdığı ve üç şiirden oluşan "Mitler" eseri ve Beethoven'in piyano ve keman için 1804'te besteleyerek, keman sanatçısı Roldolphe Kreutzer'e ithaf ettiği "Kreutzer" sonatı dinleyicilerle buluşacak.
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