Piyanist Fazıl Say'dan İstanbul'da piyano resitali

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 8 Kasım'da ENKA Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Piyanist Fazıl Say'dan İstanbul'da piyano resitali

Besteci ve piyanist , 8 Kasım'da ENKA Oditoryumu'nda piyano resitali verecek. Sanatçı, konserde Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" adlı eserini de seslendirilecek.

Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikayesini, yoluyla dinleyiciye sunacak.

Sanatçı, resitalde ayrıca Beethoven'ın "Fırtına Sonatı" ile "Appassionata" eserlerini yorumlayacak.

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