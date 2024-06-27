Piyanist filminin Oscar'lı oyuncusu Adrien Brody İstanbul'da film çekecek

Roman Polanski imzalı Piyanist (2002) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Adrien Brody yeni filmi için Türkiye'ye geliyor. Oyuncu, ABD - Türk ortak yapımı My Daughter's Friend filminde rol alacak. Aktöre filmde Nicky Whelan eşlik edecek.

Filmin kadrosunda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ojan Missaghi oturacağı film, genç bir model olan Lola'nın şöhret ve servet hayalleri uğruna yaşadığı deneyimleri konu alacak.