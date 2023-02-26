Piyanist Gülsin Onay depremzedeler için Cambridge Üniversitesi'nde resital verdi

Piyanist Gülsin Onay, depremzedeler için İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde resital verdi. Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Gitron College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık" dedi.



Piyano resitalinde toplanan yardımlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanacak.



Bu bağışlar çocuklara acil psikososyal destek sağlanması, ana su istasyonları ve hizmetleri ile sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, aile ve seyahat hijyen kitlerinin dağıtılmasında kullanılacak.