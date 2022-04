Piyanist Gülsin Onay üniversite öğrencileriyle atölye çalışması yaptı

"GENÇLERLE BULUŞMAYI KENDİME GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM"

Gençlerle çalışmanın kendisine enerji verdiğini aktaran Onay, şöyle devam etti:



"5 kıtada 82 ülkede çok önemli salonlarda, çok büyük orkestralarla, şeflerle konserler verdim. Ödüllerim oldu. Dinleyicilerle buluştum. Tarafıma birçok unvan layık görüldü. Hepsi benim için çok değerli. Bundan sonra öğrencilerimle, gençlerle bir araya gelmek, onlara birikimlerimi aktarmak istiyorum. Bu gelenek devam etsin. Türkiye'nin her yerinde gençlerle buluşmaya devam ediyorum. Bunu da kendime bir görev olarak görüyorum. Onların geleceği için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."



"İLK ÇEVRİM İÇİ KONSERİM 1 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ULAŞTI"



Gülsin Onay, Covid-19 salgını döneminin herkes için olduğu gibi sanatçılar açısından da sıkıntılı geçtiğine değinerek, sürecin aynı zamanda toparlanma, iç hesaplaşma ve yaratıcılık bakımından etkili olduğunu kaydetti.



Salgının ardından toparlanma sürecine girildiğini anımsatan Onay, "Toparlanıyoruz. Şimdi her şey açıldı. İnşallah yavaş yavaş normale de dönecek. Bu süreçte repertuvarıma yeni şeyler kattım. Hep çalıştım. İlk günden itibaren canlı yayın konserleri yaptım evimden. İlk çevrim içi konserim 1 milyona yakın kişiye ulaştı. Daha sonra her pazar ve önemli günlerde konserler verdim. Öğrencilerle buluştum. Belki hiç o güne kadar konsere gitmemiş, oturduğu yerde bir bilgisayar aracılığıyla ilk defa konserimle karşılaşmış kişileri de kazandım."