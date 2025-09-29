Piyanist Gülsin Onay'dan 3 konser
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, yeni sezon dolayısıyla İstanbul, Antalya ve Ankara'da 3 konser verecek.
Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, 1 Ekim'de Süreyya Operası Oda Müziği Konserleri kapsamında sezon açılış konserinde sahne alacak. Sanatçı, konserde Frederic Chopin'in sevilen piyano eserlerini yorumlayacak.
Sanatçı, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 3 Ekim'de gerçekleşecek sezon açılış konserinde de müzikseverlerle buluşacak. Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra ile Onay, Norveçli besteci Edvard Grieg'in ikonik Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.
Ankara'da Emre Şen Müzik Akademisi'nde 5 Ekim'de genç piyanistlere ustalık dersi verecek sanatçı, 7 Ekim'de ise Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin sezon açılış resitalinde yer alacak.
