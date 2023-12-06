Piyanist Mehveş Emeç'ten Dünya Kadın Hakları Günü'ne özel konser

Sevenlerine seslenen Emeç, "Bu anlamlı günde bütün kadınların haklarını teslim etmek, bugünü kutlamak bir yana ben bir şeyi daha kutlamak istiyorum; bugün dinlediğiniz bu Konçerto yıllar önce ben ilk kez Veronika Dudarova adındaki çok önemli bir Rus şef ile çalmıştım. O zaman çok gençtim. Babam hayattaydı. Ve o hayattayken her şey çok farklıydı. Benim için tatlı bir heyecandı. İlk kez ünlü bir Konçertoyu çalmıştım. Çok heyecanlıydım. Ama beni çok rahatlattı kendisi ve çok güzel fikirler sundu bana. 5 Aralık'taydı o konser. Ben de konserden sonra öğrendim ki o gün onun doğum günüydü. Dolayısıyla bu Türk dostu olan. Türkiye'yi çok yakından bilen şef ne yazık ki şu an aramızda değil. 5 Aralık onun doğum günü ve ben onun için bir 'Happy Birthday' çalmak istiyorum" sözlerini kullandı ve piyanosuyla parçayı çaldı.

