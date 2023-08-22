Piyano kraliçesi Lola Astanova Türkiye'ye geliyor

Özbekistan doğumlu ABD'li piyanist ve Rusya Piyano Okulu Temsilcisi Lola Astanova, 11 Kasım Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Konserde Astanova'ya 11 kişilik bir yaylı topluluğu da eşlik edecek.

Derin bir müzikal duygusallığı, kendi geliştirdiği mükemmel piyano tekniği ile birleştirerek kendine uluslararası bir kariyer inşa eden Lola Astanova, moda dünyasının en önemli markalarıyla yaptığı özel işbirlikleri ile de dikkat çekiyor.