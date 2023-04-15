Piyanonun 11 yaşındaki Türk yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı

CHOPIN HAYRANI



Aytekin Yılgın da müziği çok sevdiğini, aldığı ödülün de çok değerli olduğunu söyledi.



En sevdiği bestecinin Chopin olduğunu ifade eden Yılgın, "Daha 1,5 yaşındayken asma davul çaldım. Babam o zaman fark etmiş. 4 yaşında nota okumaya başladım, 5 yaşında da piyanoya başladım. Çok seviyorum piyanoyu" diye konuştu.



Müzisyen olan babasına da hayranlık duyduğunu dile getiren Yılgın, "Chopin gibi olmak istiyorum ama babamı da örnek alıyorum. Bundan sonra çok iyi bir piyanisti olmak isterim. Bu da çalışmayla olacaktır. Babamla günde 4-5 saat çalışıyoruz" dedi.



Genç müzisyenin anne ve babası Gözde ve Fırat Yılgın da oğullarının başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.



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