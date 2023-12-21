Piyanonun 16 yaşındaki yıldızı Can Saraç Antalya’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu kez piyanonun genç yeteneği Can Saraç’a ev sahipliği yaptı. İtalya’da düzenlenen Piyano Akademi Eppan’da tüm dünyadan rakiplerini geride bırakan ve Michelangeli Ödülü’nün sahibi olan 16 yaşındaki Can Saraç, Antalya’daki müzikseverlerle buluştu.



GENÇ SANATÇI HAYRAN BIRAKTI

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konserde yeteneğiyle büyük alkış alan genç piyanist, genç yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. Birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda 1’incilikler elde eden ve Michelangeli Ödülü’nü kazanan en genç piyanist olarak da adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Can Saraç, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin en renkli konserlerinden birine de imzasını atmış oldu.

