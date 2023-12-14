Piyanonun kraliçeleri Antalya’da sahne aldı

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü piyano ikilisi Queenz Of Piano, iki kuyruklu piyano eşliğinde gerçekleştirdikleri performansla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik ve mizahı birleştiren, klasik bir konserde de eğlenebilmenin mümkün olduğunu gösteren, performanslarını seyirci etkileşimleriyle zirveye taşıyan ikili, piyano tutkunlarından büyük alkış aldı.



TÜRK MARŞI, NİNNİ, OYUN HAVALARI MEST ETTİ



Türk Marşı, ninni ve oyun havalarıyla süsledikleri repertuarları ile AKM sahnesinde müzikseverlerle muhteşem bir bağ kuran ‘Piyanonun Kraliçeleri’, Antalya’ya olan sevgilerini de Türkçe cümlelerle dile getirdi. Müziklerini şovlarıyla seyirciye kahkahalar eşliğinde aktaran grup, uzun süre akıllarda kalacak bir performansa imza attı. Gösteri bitiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sanatçılara plaket ve çiçek takdim ederek, eşsiz akşam için teşekkürlerini sundu.

