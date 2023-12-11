Piyanonun ustaları hünerlerini ayaklarıyla sergiledi

Antalya ve Alanyalılar, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında piyano ustaları olarak tanınan Il Grande Piano grubu ile buluştu. Dev klavye üzerinde ayakla çalınan müzikleri ile tanınan iki kişilik dev kadro, Antalya ve Alanya’da unutulmaz anlar yaşattı.



DEV KLAVYE ÜZERİNDE DANS ETTİLER



Hafta sonu gerçekleşen programda Il Grande Piano grubu, ilk olarak Antalya Saat Kulesi önünde müzik tutkunları ile buluştu. Yer üzerine kurulu, tuşları yaklaşık bir metre uzunluğunda devasa büyüklükteki piyanoyu ayaklarıyla çalan grup üyeleri müzikseverlere muhteşem bir gösteri sergiledi.

