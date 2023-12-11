Piyanonun ustaları hünerlerini ayaklarıyla sergiledi

Antalya ve Alanyalılar, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında piyano ustaları olarak tanınan Il Grande Piano grubu ile buluştu. Dev klavye üzerinde ayakla çalınan müzikleri ile tanınan iki kişilik dev kadro, Antalya ve Alanya’da unutulmaz anlar yaşattı.
DEV KLAVYE ÜZERİNDE DANS ETTİLER
Hafta sonu gerçekleşen programda Il Grande Piano grubu, ilk olarak Antalya Saat Kulesi önünde müzik tutkunları ile buluştu. Yer üzerine kurulu, tuşları yaklaşık bir metre uzunluğunda devasa büyüklükteki piyanoyu ayaklarıyla çalan grup üyeleri müzikseverlere muhteşem bir gösteri sergiledi.
ALANYA’DA MUHTEŞEM GÖSTERİ
Il Grande Piano grubu Alanya Alanyum AVM’de de bir gösteri gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte dev klavye aracılığıyla birbirinden güzel eserleri seslendiren Il Grande Piano grubu, klavye üzerinde adeta dans ederek unutulmaz anlar yaşattı.
İki günlük gösterilere çocuklar da büyük ilgi gösterdi, gruba eşlik etti.
600 MİLYON GÖRÜNTÜLEME
Sosyal medyada gösterileri 600 milyondan fazla görüntülemeye ulaşarak rekorlar kuran grup bugüne dek 20’ye yakın ülkede performanslarını sergiledi ve milyonlarca müziksevere ulaştı. Geçen yılki festivalde de Antalya’da muhteşem etkinliklere imza atan Il Grande Piano grubunun aynı anda birkaç kişinin çalabildiği ve koreografilerle renklenen performanslarına izleyiciler de eşlik edebiliyor.
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