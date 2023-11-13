Polis Müzesi ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor

Türk Polisinin tarihteki yerinin anlatıldığı müzedeki bölümde tarihi kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, Türk edebiyatında polisiye roman, ilk parmak izi, ilk bisikletli süvari birliği kurulması, silahlar ve tarihi araçlar gösteriliyor. Ayrıca silikon mankenler, canlandırmalar, aksesuarlar, maket dioramalar ve belgesel nitelikli prodüksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



Müzenin bir diğer bölümünde ise kriminal ve bomba imha canlandırma alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ve sosyal alanlar yer alıyor.

Müzede ayrıca güncel polis ekipmanları ve araçlar, güncel polis kıyafetleri, 15 Temmuz alanı, şehitlere ait eşyalar, şehitler prodüksiyonu, şehit künyeleri, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet teşkilatlarından gelen hediyeler de bulunuyor.

