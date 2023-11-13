Polis Müzesi ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor

Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı'nda kullanılan silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğrafların sergilendiği Polis Müzesi, 3 bin 801 metrekare alanda kurulu bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, EGM Dikmen Yerleşkesi'nde yer alan Polis Müzesi hakkında bilgi verdi.
Kurulumuna 2011'de başlanan müzenin açılışının 9 Nisan 2021'de yapıldığını anlatan Bulat, müzede 2. Abdülmecit döneminden günümüze kadar kronolojik sırayla üniformalar, kriminal malzemeler, silahlar, bisikletler, motosikletler, şehit ve gazi polislerin fotoğraflarının yer aldığını belirtti.
Bulat, pazar günü hariç haftanın 6 günü açık olan müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini vurgulayarak, "Sabah 10.00 ila akşam 17.00 arasında faaliyetini devam ettirmektedir. Müzemize gelemeyenler, müzemizin internet sitesinden rahatlıkla ulaşabilirler. Günün 24 saati müzemiz bu şekilde gezilebilir." diye konuştu.
Türk Polisinin tarihteki yerinin anlatıldığı müzedeki bölümde tarihi kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, Türk edebiyatında polisiye roman, ilk parmak izi, ilk bisikletli süvari birliği kurulması, silahlar ve tarihi araçlar gösteriliyor. Ayrıca silikon mankenler, canlandırmalar, aksesuarlar, maket dioramalar ve belgesel nitelikli prodüksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Müzenin bir diğer bölümünde ise kriminal ve bomba imha canlandırma alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ve sosyal alanlar yer alıyor.
Müzede ayrıca güncel polis ekipmanları ve araçlar, güncel polis kıyafetleri, 15 Temmuz alanı, şehitlere ait eşyalar, şehitler prodüksiyonu, şehit künyeleri, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet teşkilatlarından gelen hediyeler de bulunuyor.
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