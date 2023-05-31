Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Müzesi’nden video tepkisi

Auschwitz-Birkenau Müzesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, siyasi reklamda, kampa yer vermenin ve bunu tema olarak kullanmanın kurbanların anısına hakaret olduğu belirtildi.



İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), Polonya’nın muhalefet lideri ve eski Başbakanı Donald Tusk’un halkı 4 Haziran’da demokrasi yürüyüşüne çağırması üzerine tepki gösterdi.



Hukuk ve Adalet Partisi, bugün yayınladığı 14 saniyelik videoda, “Arbeit Macht Frei” (çalışmak özgür kılar) yazılı kapı da dahil olmak üzere eski ölüm kampının görüntülerini kullandı ve “Gerçekten bu slogan altında yürümek istiyor musunuz?” mesajını paylaştı.

"KURBANLARIN ANISINA HAKARETTİR"

İktidar partisinin videosunun ardından Auschwitz-Birkenau Müzesi tarafından paylaşılan mesajda, “Alman Nazi kampı Auschwitz’de acı çeken ve ölen insanların trajedisinin araçsallaştırılması, siyasi tartışmanın hangi tarafında olursa olsun kurbanların anısına hakarettir. Bu, kamusal tartışmanın ahlaki ve entelektüel yozlaşmasının üzücü, acı verici ve kabul edilemez bir tezahürüdür.” ifadesine yer verildi.

