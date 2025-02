Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzałek Türkiye'ye geliyor

Müziğinde klasik, pop ve rock müziği harmanlayan, perküsyon teknikleriyle tek kişilik bir orkestra performansı sergileyen genç müzisyen, Ankara, İzmir ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Patrzałek, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle Naızm Hikmet Kültür Merkezi'nde, 15 Mayıs'ta İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 16 Mayıs'ta ise İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) dinleyicilerle bir araya gelecek.



Gitarıyla müziğe yeni bir boyut kazandıran 24 yaşındaki Polonyalı virtüöz, müzikal yolculuğuna 15 yaşında "Must Be the Music" yarışmasını kazanarak başladı.

Marcin Patrzałek, çok kısa bir sürede yeteneğiyle global sahnelerin aranan müzisyeni oldu. America's Got Talent sahnesinde sergilediği performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen genç müzisyen, NBA maçlarında devre arası şovlarında da beğeni kazandı.