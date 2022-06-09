Portekiz asıllı İngiliz ressam Paula Rego hayatını kaybetti

Dünya ünlü İngiliz ressam Paula Rego, 87 yaşında hayatını kaybetti. Portekiz hükümeti, Rego onuruna için ulusal yas ilan etti.

Portekiz asıllı İngiliz ressam Paula Rego hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 13:13 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 13:22

İlişkili Haberler

Yazar Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Yazar Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Category

Portekiz doğumlu İngiliz ressam Paula Rego, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ressamı temsil eden The Victoria Miro Galeri, ressamın kısa bir hastalık döneminin ardından Londra’daki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rego’nun çoğu hayatı İngiltere’de geçmiş olsa da çocukluğunu geçirdiği Portekiz, eserlerinin asıl ilham kaynağı oldu. İnsan ve hayvanları tasvir eden eserlere imza atan sanatçı, canlı ve dinamik renk kullanımıyla biliniyor.

Kadınların köpek pozlarında resmedildiği ‘Dog Woman’ koleksiyonu sanatçının en bilinen eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Portekiz hükümeti, Rego onuruna için ulusal yas ilan etti.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...