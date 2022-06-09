Portekiz asıllı İngiliz ressam Paula Rego hayatını kaybetti

Portekiz doğumlu İngiliz ressam Paula Rego, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ressamı temsil eden The Victoria Miro Galeri, ressamın kısa bir hastalık döneminin ardından Londra’daki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.



Rego’nun çoğu hayatı İngiltere’de geçmiş olsa da çocukluğunu geçirdiği Portekiz, eserlerinin asıl ilham kaynağı oldu. İnsan ve hayvanları tasvir eden eserlere imza atan sanatçı, canlı ve dinamik renk kullanımıyla biliniyor.