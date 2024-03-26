Portekizli şarkıcı Salvador Sobral ilk kez İstanbul'da konser verecek

Portekizli şarkıcı Salvador Sobral, 29 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.



Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç sanatçı, hayranlarını konsere davet ederek, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumladı. Salvador Sobral'a konserde, piyanoda Lucia Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta Andre Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda Andrr Santos eşlik edecek.



Başta "Timbre" albümü olmak üzere sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak sanatçı yaklaşık 70 dakika sahnede kalacak.



Sobral, 2017'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kız kardeşi Luisa Sobral'in yaptığı "Amar Pelos Dois" adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu. Bir önceki sene Jamala'nın 524 puan ile kırdığı rekoru, 758 puan geride bırakan sanatçı, bu alandaki rekoru hala elinde bulunduruyor.

