Postmodern Jukebox Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz eylül ayında başlayan The Grand Reopening Tour ile ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'dayı kapsayan büyük bir turneye çıkan Postmodern Jukebox, modern müzik tarihinin hitlerini geçmiş dönemlerin klasik tarzlarında seslendiriyor.



Topluluğa her konserde sürpriz konuklar eşlik ediyor ve bu sayede dinleyiciler heyecan verici canlı müzik deneyimlerinden birine katılıyor.



Son on yılda, viral bir fenomenden dünya çapında bir müzik efsanesine dönüşen, YouTube kanallarında beş milyondan fazla abone toplayan, Jazz Age estetiğine derinden kök salmış bir grup olan Postmodern Jukebox, 30 Haziran’da Istanbul Turkcell Vadi Sahnesi'nde olacak.